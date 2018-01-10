زلزال قوي وتحذيرات من تسونامي في "الكاريبي"

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)



قال مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي إن زلزالا بقوة 7.6 درجة ضرب شمال هندوراس في منطقة البحر الكاريبي، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد في المنطقة، وقال المعهد الأميركي إن الزلزال، الذي لم يتضح في الحال ما إذا كان قد أوقع ضحايا أو أضرار، وقع فجر الأربعاء في الساعة 02.51 ت غ وبلغت قوته 7.6 درجة، مشيرا إلى أنه حدد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.



من جهته قال المركز الأميركي للإنذار المبكر من التسونامي إنه "على ضوء البيانات الأولية للزلزال، هناك خطر بحصول أمواج مد عال خطرة في دائرة شعاعها ألف كيلومتر حول مركز الزلزال"، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي قيل في بادئ الأمر إنه بقوة 7.8 درجة يقع على بعد 202 كيلومتر شمال شرقي بارا باتوكا في هندوراس وعلى بعد 307 كيلومترات جنوب غربي جورج تاون في جزر كايمان.

وأضاف أن الإنذار الذي أصدره يعني أن هناك "خطرا" بحصول أمواج مد عال في كوبا والمكسيك وهندوراس و"تحذيرات" تطال بورتوريكو والجزر العذراء، ما يعني أن الخطر الذي يتهدد هذه الجزر هو أدنى من ذاك الذي يتهدد الدول الثلاث.

وكان الزلزال ضحلا للغاية على عمق عشرة كيلومترات فقط وهو ما كان سيضخم من تأثيره، وشعر السكان أيضا بالزلزال في ولاية كوينتانا رو المكسيكية إلى الشمال من هندوراس.

اقرأ أيضا:

العلماء يكشفون سر "تسونامي اليابان الكبير"