ترامب لاوبرا: ساهزمكِ في انتخابات امريكا الرئاسية

أخبار الىن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء إن في وسعه هزيمة أوبرا وينفري مقدمة البرامج التلفزيونية في انتخابات الرئاسة، معتقدا أنها لن ترشح نفسها.

أوبرا وينفري تفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة 2020

وصرح ترامب للصحفيين خلال لقاء جمعه مع نواب في البيت الأبيض أنه يحب وينفري التي أثارت كلمتها في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، مساء الأحد، تكهنات بأنها سترشح نفسها عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة في 2020، وفق "رويترز".

وكانت صديقة مقربة لوينفري قد قالت في وقت سابق إنها لا تفكر حاليا في خوض انتخابات الرئاسة.

وقالت جايلي كينغ كاتمة أسرار وينفري في لقاء مع شبكة "سي.بي.إس" إن الموقف السابق للإعلامية البالغة من العمر 63 عاما بعدم اهتمامها بخوض انتخابات الرئاسة لم يتغير.

وتعد وينفري، المنتجة التلفزيونية والسينمائية والممثلة، إحدى أكثر النساء في الولايات المتحدة ثراء وكثيرا ما ارتبط اسمها بسياسات الحزب الديمقراطي وأنشطته في جمع التبرعات.

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