أمريكا تدرس إحتمال شن هجوم عسكري محدود على "بيونغ يانغ"

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)



كشفت تقارير صحافية، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يدرسون شن هجوم محدود ضد كوريا الشمالية دون التسبب في حرب بشبه الجزيرة الكورية، وتؤكد صحيفة وولستريت جورنال" الأمريكية ، أن الهجوم العسكري محدود النطاق قد يستهدف "كسر أنف" نظام بيونغ يانغ، رداً على أي تجربة نووية أو باليستية تنفذها كوريا الشمالية.



ويدرس هذا الاحتمال بشكل سري، حسب صحيفة "وولستريت جورنال" الأمريكية أمس الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني وفي مكان بارز من الصفحة الأولى في نسختها المطبوع، وربما يكون الهدف من العملية، إعلام نظام كيم جونغ أون بـ"الثمن الذي قد يدفعه مقابل تصرفاته"، وفقاً للتقرير الذي نشرته "وولستريت جورنال" بتوقيع مدير مكتبها في واشنطن، جيرارلد سيب.

وحسب الصحيفة، يدور النقاش أيضاً حول مخاطر هذا الهجوم، ورد الجانب الكوري الشمالي على القيادة عسكرياً عليه، وتؤكد المعلومات أنه رغم كل ذلك، فإن إدارة ترامب تركز على الجهود الدبلوماسية لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي والباليستي.

إلى ذلك أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن اليوم الأربعاء، غداة أول محادثات رسمية بين الكوريتين منذ أكثر من عامين أن نزع القدرات النووية للشمال هو الطريق إلى السلام، كما اكد مون في بيان له على ضرورة حل الازمة النووية لكوريا الشمالية سلميا وشدد على ضرورة استمرار الجهود لإقامة أولمبياد السلام.

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