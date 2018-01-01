حريق يدمر مئات المركبات بمرآب للسيارات في ليفربول

أخبار الآن | ليفربول - بريطانيا (وكالات)

ذكرت الشرطة ووسائلُ إعلامٍ محلية أن حريقا دمرَ مئات المركبات بعد أن اندلعت النيران في مرآبٍ للسيارات متعدد الطوابق خلالَ عرضٍ دولي للخيول بوسطِ مدينةِ ليفربول البريطانية. وقالت شرطة ميرسيسايد أن جميع المركبات في موقف سيارات "ايكو ارينا" الذى يتسع لنحو 1600 سيارة قد أتت عليها النيران، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن إدارةِ الإطفاء قولها إن حوالي 1400 مركبة أتت عليها النيران بعد أن ذكرت في وقتٍ سابق ان نحو 150 سيارة فقط كانت في المرآب وقتَ الحريق.



وتم استدعاء رجال الإطفاء في حوالي الساعة الخامسة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش) وواصلوا التعامل مع الحريق لأكثر من سبع ساعات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين. ونسبت (بي.بي.سي) لرئيس شرطة مكافحة الإرهاب، دان ستيفنز، قوله إن مرآب السيارات، المؤلف من سبعة طوابق، معرض لخطر الانهيار، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يعمل طاقم الإطفاء في الموقع لعدة أيام.

وقالت خدمة الاطفاء في بيان سابق إنها "لا تعتقد أن أحدا أصيب بجروح خطيرة جراء الحادث"، وأضافت أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن حريقا عرضيا داخل مركبة تسبب في اندلاع النيران في سيارات أخرى"، وتابع البيان أنه "تم اجلاء المباني المحيطة كإجراء وقائي".

وكتب عمدة ليفربول، جو اندرسون، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلا إنه يعتقد أن الحريق بدأ عندما اشتعلت النيران في سيارة "لاند روفر" في الطابق الثالث.

وذكرت ساحة "ايكو ارينا" أنه تم إلغاء عرض الخيول الدولي، كما لن تعاد جدولته "بسبب الحريق الخطير في موقف السيارات متعدد الطوابق بالموقع"، وأضاف البيان "أن جميع الأشخاص والخيول آمنة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان من المتوقع ان يحضر حوالي 4 الاف شخص العرض المسائي يوم الأحد في الساحة التي تستوعب حتى 11 ألف شخص، حيث افتتحت عروض الخيول في 28 ديسمبر، وقال مجلس مدينة ليفربول إنه فتح مركز استقبال لمساعدة الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعد فقدان سياراتهم في الحريق.

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