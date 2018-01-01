ترامب يؤكد على ان زمن التغيير في ايران قد حان

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن "زمن التغيير" حان في إيران، بعد أيام من التظاهرات والاضطرابات الأكبر منذ الحركة الاحتجاجية في العام 2009.



وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر "الشعب الإيراني العظيم مقموع منذ سنوات وهو متعطش إلى الغذاء والحرية. مشددا على ان ثروات إيران تنهب، وكذلك حقوق الإنسان. ,وانه حان زمن التغيير".



وكان دونالد ترامب، قد ابدى دعمه للمتظاهرين الإيرانيين بالقول إن الشعب بدأ يعي أخيراً كيف تُسرق أمواله وثرواته، ويتم إهدارها على الإرهاب". على حد وصفه

وفي تغريدة سابقة له على موقع تويتر اكد ترامب ان الشعب الايراني لن يقبل بعد الآن بالسرقات وان بلاده تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان.



وكانت تغريدات ترامب قد أغضبت الحكومة الإيرانية، مما دفع المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى القول إن الشعب الإيراني لا يثق في التصريحات المخادعة للمسؤولين الأميركيين.

وتجتاح موجة من الاحتجاجات عدة مدن إيرانية منذ الخميس، وقد أوقعت 4 حالات وفاة، بحسب الإحصاءات غير الرسمية، بينما أقرت السلطات الإيرانية بسقوط قتيلين منذ اندلاع الاحتجاجات.

إقرأ أيضاً

ثلاث ليال مستمرة من التظاهر في ايران