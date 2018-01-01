تجدد موجة الاحتجاجات في العاصمة الايرانية ليلا

أخبار الآن | طهران - ايران - (أ ف ب)

اندلعت تظاهرة جديدة مساء الاثنين في وسط طهران، فيما انتشرت صور لسيارات محترقة على وسائل اعلام محلية وسط تقارير عن تواجد مكثف للشرطة في الشارع.

ودخلت موجة الاحتجاجات التي تعصف بايران يومها الخامس، بعد ان اتسعت رقعة المظاهرات في كافة المحافظات ووصلت إلى مدن الجنوب واقليم كردستان في الشمال

واقر الاعلام الايراني بموت 10 أشخاص في احتجاجات يوم الاحد ليكون اجمالي عدد المقتلوين في الايام الماضية 12 بحسب الاحصاءات الرسمية

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر الاثنين بأن الشعب "سيرد على من وصفهم بمثيري الاضطرابات ومخالفي القانون" الذين يتظاهرون منذ أيام في أنحاء إيران.

وجاء كلام الرئيس الإيراني غداة ليلة رابعة حافلة بالتظاهرات في عدد من مدن البلاد بما فيها العاصمة طهران احتجاجا على الحكومة وعلى الظروف الاقتصادية الصعبة من بطالة وغلاء معيشة وفساد. قتل فيها 10 أشخاص من المحتجين

وقال روحاني في تصريح نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي إن "أمتنا ستتعامل مع هذه الأقلية التي تردد شعارات ضد القانون وإرادة الشعب، وتسيء إلى مقدسات الثورة وقيمها"، وفق قوله

أضاف أن "الانتقادات والاحتجاجات فرصة وليست تهديداً، والشعب سيرد بنفسه على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".

لكنّ روحاني قال، الأحد، إن الأجهزة الحكومية ينبغي أن تؤمن لمواطنيها "مساحة للنقد"، محذّراً في الوقت نفسه المتظاهرين من أي أعمال عنف.

وقال روحاني في أول تعليق له على التظاهرات الاحتجاجية، التي تشهدها مدن إيرانية عدة منذ الخميس "النقد شيء والعنف وتدمير الممتلكات شيء آخر.. الأجهزة الحكومية ينبغي أن تؤمن مساحة للنقد والاحتجاج المشروع"..

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