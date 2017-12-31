15 قتيلا في هجوم انتحاري خلال مراسم تشييع في أفغانستان

أخبار الآن | كابل - افغانستان - (أ ف ب)



قتل 15 شخصا على الاقل واصيب 14 آخرون بجروح عندما فجر انتحاري سترته الناسفة خلال مراسم تشييع في شرق افغانستان ، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، وأكد المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار حيث وقع الاعتداء عطاء الله خوجياني ومدير الصحة في الولاية نجيب كماوال هذه الحصيلة الجديدة، بعدما كان أفيد في وقت سابق عن سقوط ستة قتلى ثم 12 قتيلا.



وقال خوجياني إن "جميع الضحايا مدنيون" مشيرا إلى أن الاعتداء وقع قرابة الساعة 13,30 (19,00 ت غ) خلال تشييع الحاكم السابق لمنطقة حسكة مينا والذي توفي لاسباب طبيعية، وتظهر صور يعتقد أنها لموقع الهجوم نشرت على تويتر بقعا من الدماء وملابس واحذية مبعثرة على الارض.



لم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء الذي يأتي بعد ثلاثة ايام على هجوم انتحاري استهدف مركزا ثقافيا شيعيا في كابول واوقع 41 قتيلا و84 جريحا، الجدير بالذكر أن ولاية "نانغرهار" على الحدود مع باكستان في شرق البلاد هي معقل لتنظيم الدولة الاسلامية الذي تبنى اعتداء الخميس في العاصمة..

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