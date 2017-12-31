روسيا تنصح مواطنيها في إيران بالابتعاد عن أماكن المظاهرات

أخبار الآن | طهران - ايران (وكالات)



أصدر مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية بيانا نصح فيه المواطنين بالابتعاد عن مناطق تجمع المحتجين في المدن الإيرانية، وأوضح البيان المنشور على تويتر شهدت شوارع مدن إيرانية عدة، بينها طهران ومشهد وأصفهان ورشت، احتجاجات سخط اجتماعي، ان مركز الأزمات الروسي ينصح المواطنين بالتزام اليقظة وعدم الاقتراب من أماكن تجمع المحتجين".

وقتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بجروح، السبت، من جراء إطلاق الأمن الإيراني الرصاص على محتجين في غرب إيران في ثالث يوم من المظاهرات الحاشدة في معظم مناطق البلاد، حسب ما قال ناشطون ومواقع تابعة للمعارضة الإيرانية.

ووسط محاولات السلطات قمع "الانتفاضة الكبيرة" بوسائل عدة، بينها العنف والتجمعات المضادة، قال حساب "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، على توتير، إن القتلى الـ5 سقطوا برصاص الأمن في مدينة دورود غربي البلاد.

وكان الأمن الإيراني، قد اطلق الرصاص على محتجين في غرب إيران في ثالث يوم من المظاهرات الحاشدة في معظم مناطق البلاد، وسط محاولات السلطات قمع الانتفاضة الكبيرة بوسائل عدة، بينها العنف والتجمعات المضادة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالوا إنه يظهر قوات الأمن الإيرانية وهي تطلق الرصاص على محتجين اثنين على الأقل في مدينة دورود، حيث كان المحتجون يرددون شعارات مناهضة لخامنئي.

ويُظهر الشريط المصور مجموعة من المتظاهرين وهم يحملون شخصين في دورود بغرب إيران، في حين تحدث ناشطون أن المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق الرصاص أسفر عن مقتل محتجين وإصابة آخرين بجروح، وانطلقت المظاهرات المنددة بالغلاء والفساد الخميس في مدينة مشهد، مسقط رأس خامنئي، قبل أن تمتد في الأيام التالية إلى مدن عدة، بينها العاصمة طهران وكرمانشاه وقم، حيث خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات تطالب النظام بتغيير سياسته.

وعمدت القوات الأمنية في قم بتفريق التظاهرة وتشديد الإجراءات في المدينة، التي تعد أهم مركز ديني في إيران، تحسبا لخروج مسيرات جديدة في ظل دعوات لاستمرار الاحتجاجات التي اعتبرتها المعارضة الإيرانية مؤشر على اندلاع "انتفاضة كبيرة، وقال موقع منظمة مجاهدي خلق المعارض إن اليوم الثالث من الاحتجاجات الشعبية شهد "هزيمة نكراء للتظاهرة المضادة من قبل الملالي، وقد خرج الحراك الشعبي في جامعة طهران بشعار "أيها الإصلاحي الأصولي، كفى زيفك..

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