تعذر الوصول إلى شبكات التواصل على الهواتف النقالة بإيران

أخبار الآن | طهران - ايران - (أ ف ب)



نقلت وكالة "فرنس برس" عن وكالات اخبارية ايرانية حديثها عن تعذر الوصول الى تطبيقي انستاغرام للصور وتلغرام للرسائل النصية على الهواتف المحمولة، بعد ثلاثة ايام من التظاهرات احتجاجا على الضائقة الاقتصادية وعلى الحكومة في إيران في مدن عديدة في البلاد.



وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد دعو لاستكمال التظاهر لليوم الرابع على التوالي في 70 مدينة ايرانية وذلك عند الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، واتهم وزير الاتصالات محمد جواد جهرومي بعض القنوات على تطبيق تلغرام في الخارج بانها "معادية " وتحض على "استخدام قنابل مولوتوف والانتفاضة المسلحة والعنف الشعبي".



وصرح الوزير للتلفزيون الرسمي "ان كان المعادون يريدون استغلال الاجواء لاثارة الشغب فمن الطبيعي ان يتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي، وأكد رئيس مجلس ادارة شركة تلغرام بافيل دوروف المعلومات بشأن الحجب.



وقال في تغريدة ان "السلطات الايرانية تمنع الدخول الى تلغرام على اكثرية الايرانيين بعد رفضنا علنا إغلاق قناة +صداى مردم+ وغيرها من القنوات التي تحتج سلميا"، وحلت "صداى مردم" محل قناة "آمد نيوز" التي تشكل إحدى اضخم قنوات المعارضة الايرانية على تلغرام وتعد أكثر من 1,3 مليون متابع، وأزيلت بطلب من جهرومي السبت، وشهدت ايران تظاهرات لليلة الثالثة على التوالي شهد مقتل شخصين وتوقيف العشرات.



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