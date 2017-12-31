ترامب يصف التظاهرات في ايران بالوعي الشعبي

أخبار الآن | واشنطن - ايران - (أ ب)



أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجدداً دعمه للمتظاهرين الإيرانيين بالقول إن الشعب بدأ يعي أخيراً كيف تُسرق أمواله وثرواته، ويتم إهدارها على الإرهاب". على حد وصفه

وفي تغريدة له على موقع تويتر اكد ترامب ان الشعب الايراني لن يقبل بعد الآن بالسرقات وان بلاده تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان.



وكانت تغريدات ترامب قد أغضبت الحكومة الإيرانية، مما دفع المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى القول إن الشعب الإيراني لا يثق في التصريحات المخادعة للمسؤولين الأميركيين.

وتجتاح موجة من الاحتجاجات عدة مدن إيرانية منذ الخميس، وقد أوقعت 4 حالات وفاة، بحسب الإحصاءات غير الرسمية، بينما أقرت السلطات الإيرانية بسقوط قتيلين منذ اندلاع الاحتجاجات.



واتهم وزير الاتصالات محمد جواد جهرومي بعض القنوات على تطبيق تلغرام في الخارج بانها "معادية " وتحض على "استخدام قنابل مولوتوف والانتفاضة المسلحة والعنف الشعبي".



وصرح الوزير للتلفزيون الرسمي "ان كان المعادون يريدون استغلال الاجواء لاثارة الشغب فمن الطبيعي ان يتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي إجراءات".

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