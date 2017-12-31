ترامب: شعب إيران الطيب يريد التغيير

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

في تعليقه على ما يحدث من قمع في إيران، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على تويتر قال فيها إن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

مضيفا انه سيأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خياراته.

وأعاد ترامب، نشرَ مقطعٍ من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، هاجم فيه النظام الإيراني، وقال إن العالم بأسره يدرك أن "شعب إيران الطيب يريد التغيير". على حد تعبيره

وفي وقت سابق من السبت، نشر الرئيس الأميركي تغريدة بخصوص الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مدن إيرانية عدة، ضد الفساد وغلاء الأسعار وتراجع الأوضاع الاقتصادية.

وقال ترامب في التغريدة إن العالم يراقب ما يحدث في إيران من قمع واعتداء على المتظاهرين.، مرفقا التغريدة بوسم (هاشتاغ): "#IranProtests"

وأضاف "تقارير كثيرة حول الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المواطنون الإيرانيون الذين تضرروا من فساد النظام وإهدار ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج".

وتابع إنه "يجب على الحكومة الإيرانية احترامُ حقوقِ شعبها. بما في ذلكَ الحقُ في التعبير. العالم يراقب!"

وتأتي التغريدة في أعقاب اعتقال السلطات الإيرانية 52 شخصا في مدينة مشهد (شمال شرق) التي تعد مركزا دينيا مهما في إيران، خلال الاحتجاجات.

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