بريطانيا تودع 2017 بحريق هائل

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)

اندلع حريق هائل، في الطابق التاسع من مبنى يضم اثنَي عشر طابقا في الحي الشمالي من مدينة مانشستر في بريطانيا، وفق ما أظهر شريط مصور نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر المقطع ألسنة النيران وهي تتعالى من المبنى، في حين تأكدت إصابةُ شخص واحد بالإختناق جراء استنشاق الدخان، وجرى نقله إلى المستشفى.

وقالت "ديلي ميل" إن المبنى يقع بالقرب من أفليكس، وهو مركز تجاري كبير، مضيفة أن 12 سيارة إطفاء هرعت إلى عين المكان من أجل إخماد الحريق.

ونصحت السلطات الأمنية الناس بالبقاء بعيدا عن موقع الحريق وسط المدينة، وقالت "يرجى تجنب المنطقة حيث لاتزال الطرق مغلقة".

وشرعت الشرطة في التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، الذي يأتي قبل يوم من الاحتفالات بحلول السنة الجديدة.

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