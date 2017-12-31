العام الجديد "2018" يدخل العالم من نيوزيلاند

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



بدأ العام 2018، بشكل فعلي، في عدد من مناطق العالم، بحكم موقعها الجغرافي، ولذلك كانت جزر ساموا وكريستماس وكيريباتي، أولى المناطق التي تحتفل بالحدث، اذ استقبلت مدينة أوكلاند في نيوزيلاند العام الجديد في احتفالات بالالعاب النارية وذلك عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش فيما ستستقبل مدينة سيدني الاسترالية العام الجدديد عند راس الساعة القادمة اي الواحدة بالتوقيت العالمي

أما آخر المناطق التي ستستقبل العام الجديد، فهي جزر تابعة للولايات الأميركية لكنها غير مأهولة، ويتعلق الأمر بكل من جزر بيكر وهاولاند، ويحظى الاحتفال برأس السنة الميلادية بشعبية واسعة حول العالم، وتغص الميادين الرئيسية للمدن الكبرى بالمحتفلين، وتفرض أجهزة أمنية في دول عدة إجراءات أمنية مشددة، هذا العام، خشية وقوع هجمات إرهابية وسط حشود المحتفلين..



ويحظى الاحتفال برأس السنة الميلادية بشعبية واسعة حول العالم، وتغص الميادين الرئيسية للمدن الكبرى بالمحتفلين، وتفرض أجهزة أمنية في دول عدة إجراءات أمنية مشددة، هذا العام، خشية وقوع هجمات إرهابية وسط حشود المحتفلين..

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