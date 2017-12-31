آلاف البالونات إحتفالا بالعام الجديد في البرازيل

أخبار الآن | سان باولو - البرازيل ( رويترز )

غطت عشراتُ الآلافِ من البالونات الملونة سماءَ مدينةِ ساو باولو البرازيلية أمس الاول وهي من مظاهرِ احتفالٍ تقليدي بالعام الجديد، وتجمعَ السكان بوسطِ المدينة والتقطوا الصور للبالونات التي ملأت سماءَ المدينة. وبدأت ساو باولو وهي المركزُ المالي للبرازيل هذا التقليد في عام 1992. وينظمُ اتحادُ العمال في المدينة هذا الاحتفال.

أهم العادات المرتبطة بالعيد.

يحظى شاطئ "كوباكابانا" في ريو دي جانيرو، بتابعه أكثر من مليون شخص، حيث تقام فيه أكبرعروض للألعاب النارية بمناسبة عشية رأس السنة، مع مزيج من الحفلات الموسيقية الحية، وتستضيف مدينة "ساو باولو" ماراثون سانت سلفستر، كما تعرض شاشات التلفزيون العديد من البرامج الخاصة بعشية رأس السنة.



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