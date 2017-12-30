موجة باردة في أمريكا تنذر بليلة متجمدة عشية العام الجديد

اخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (روتيرز)

أطبقت موجة قطبية يوم الجمعة على مناطق واسعة بالولايات المتحدة وسجلت درجات الحرارة معدلات تراجع قياسية في بعض المواقع في حين حذر خبراء الطقس السكان من أنهم سيواجهون ليلة متجمدة عشية العام الجديد.

وامتدت الموجة جنوبا حتى مدينة تشارلستون في ولاية ساوث كارولاينا حيث تراكم الجليد على أبراج الكنائس التي تشتهر بها المدينة.

ولليوم الثاني على التوالي، أصبحت ولاية نورث داكوتا وشمال ولاية مينيسوتا من بين أشد المواقع برودة في الولايات المتحدة في واحد من أبرد الأيام في العام مما دفع الهيئة الوطنية للطقس لإصدار تحذير بالمنطقة.

قال كين سيموسكو الخبير بهيئة الأرصاد في نورث داكوتا إن درجات الحرارة في شمال الولاية ستهبط على الأرجح دون 34.4 درجة مئوية تحت الصفر يوم السبت.

ويقول خبراء الأرصاد إن مئات الآلاف من المحتفلين الذين يقصدون ميدان تايمز في نيويورك ليلة العام الجديد مساء الأحد ربما يشهدون ثاني أشد الليالي برودة على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 12 درجة تحت الصفر في مانهاتن.

وفي ممفيس وهي مكان للاحتفالات الموسيقية المعروفة في رأس السنة الجديدة، من المتوقع أن تنخفض الحرارة إلى 9.4 درجة تحت الصفر وهي تقل بكثير عن المعتاد.

وأعلن بول ليباج حاكم ولاية مين حالة الطوارئ للسماح لسائقي شاحنات زيت التدفئة بالعمل خارج حدود الساعات التي حددتها قواعد النقل الاتحادية. وبينما تستخدم معظم المنازل الأمريكية الغاز الطبيعي في التدفئة، يعتمد جزء كبير من شمال شرق البلاد على زيت التدفئة الذي يتم تسليمه إلى المنازل بالشاحنات.

وأصدرت كندا أيضا تحذيرات من الطقس شديد البرودة وقللت بعض احتفالات رأس السنة.

وتوقعت الهيئة الوطنية للطقس أن يستمر نمط الطقس البارد خلال مطلع هذا الأسبوع. وقالت إن هناك موجة قوية من هواء القطب الشمالي تتشكل حاليا فوق شمال غرب كندا.

وفى يوم الجمعة أصدرت تحذيرات من العواصف الشتوية ونشرات عن منطقة تمتد من ولاية واشنطن وعبر الغرب الأوسط وإلى ولاية نيويورك.

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