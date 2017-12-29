٢٠١٧ عام المتغيرات واندحار داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بانتظار افول نجم سنة ٢٠١٧ و اطلالة عام جديد لا بد من التوقف مليا عند مجريات ما حصل من احداث سياسية و اقتصادية و اجتماعية في مختلف اصقاع العالم.

كثيرة هي الاحداث التي تميز بها العام ، احداث منها الصادم منها المؤلم و منها ما زرع في نفوس الناس الامل و الفرح.



بنظرة شاملة على تطورات هذا العام يمكن الجزم بانه عام المتغيرات وربما المفاجآت.



بلا شك فان ما طبع هذا العام هو اندحار مكون ارهابي زرع على مدى السنوات الاخيرة الما و حزنا في نفوس الكثيرين لكنه اليوم سجلت نهاية هذا العام اندحارا و هزيمة مدوية لتنظيم داعش الارهابي.





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