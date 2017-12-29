منع 4 سفن كورية شمالية من الرسو بأي مرفأ بالعالم

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)

فرض مجلس الأمن الدولي، الخميس، حظرا على 4 سفن شحن كورية شمالية، ومنعها من الرسو في أي مرفأ في العالم.

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس أنه يشتبه بأن السفن نقلت أو تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

وقالت المصادر أن السفن الأربع هي "أول جي بونغ 6" و"رونغ را 2" و"سام جونغ 2" و"راي سونغ غانغ 1".

وأشارت إلى أن القرار صدر بطلب من الولايات المتحدة، في إطار قائمة قدمتها وتتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة، إلا أن الصين لم توافق إلا على استهداف السفن الكورية الشمالية الأربع.

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