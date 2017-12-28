يونيسف تؤكد استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن عام 2017 كان مروعا للأطفال في النزاعات المسلحة، ودعت إلى وضع نهاية للانتهاكات بحق تلك الفئة العمرية.

وذكرت اليونيسف، في تقرير حديث، أنه تم استخدام الأطفال بمثابة أسلحة حرب عبر تجنيدهم للقتال أو إجبارهم على تفجير أنفسهم أو استخدامهم دروعا بشرية.

أرقام قاتمة عن التأثيرات الجسيمة على ملايين الأطفال سببتها سنوات انعدام الأمن والاضطرابات في بلدانهم ..



منهم من يروحون ضحايا لسوء التغذية والأمراض، بينما يتعرض بعضهم للتجنيد القسري وللعنف، ويفقد الملايين منهم فرص التعليم الأساسي.



التقرير الذي أصدرته منظمة يونيسف ، اكد أنّ الانتهاكات التي تمارس ضدّ الأطفال في مناطق النزاع حول العالم بلغت مستويات صادمة في عام 2017. وسط تجاهل واسع النطاق وضرب صريح وخرق للقوانين الدولية التي وضعت خصيصا لحماية الفئات الأكثر ضعفا.



التقرير حذر من ظاهرة الاغتصاب والزواج القسري والاختطاف والاسترقاق التي تحولت إلى ممارسات منتشرة على نطاق واسع في العراق وسوريا واليمن ونيجيريا وجنوب السودان وميانمار.

مشيرة إلى أن 27 مليون طفل في مناطق النزاعات أجبروا على ترك المدرسة.



في سوريا مثلا حذرت يونيسف من كارثة تقترب من أطفال الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق التي شهدت عدة حالات وفاة في صفوف الأطفال بسبب عدم توفر الرعاية الطبية التي يحتاجونها..



وحسب المنظمة فإنّ أكثر من 140 طفلًا تتراوح أعمارهم بين سبعة أشهر و15 عامًا، بحاجة إلى الإجلاء الطبي الفوري فيما أدى تكثيف ميليشيات الحوثي الإيرانية من حملات تجنيد طلاب المدارس للزج بهم في جبهات القتال ضد قوات الشرعية اليمنية.



التقرير كشف أيضا أن 700 طفل قتلوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام في أفغانستان.

أما مآسي الأطفال في القارة السمراء فلا تتوقف على غرار ما يحدث في جمهورية أفريقيا الوسطى إذ تمّ قتل واغتصاب واختطاف الأطفال،وتجنيد المئات منهم في صفوف الجماعات المسلحة، وهو ما ضاعف في زيادة أعمال العنف بشكل كبير.



كما أن جماعة بوكو حرام في نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون أجبرت 135 طفلا على الأقل على تفجير أنفسهم، وهو خمسة أضعف العدد نفسه في 2016.



وأوردت المنظمة أنه تم تجنيد نحو 1800 طفل في الصومال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري و19 ألف طفل في جنوب السودان منذ عام 2013، فضلا عن الآلاف من أطفال الروهينغا.

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