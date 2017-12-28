أوباما يحذر من الاستخدام الخاطيء لوسائل التواصل الاجتماعي

أخبار الآن | لندن - بريطانيا -(وكالات)

حذر الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، من الاستخدام غير المسئول لوسائل التواصل الاجتماعى، وذلك فى مقابلة أجراها معه الأمير البريطانى هارى، ببرنامج (توداى بروجرام).

كما حذر أوباما - خلال المقابلة التى أذاع راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، مقتطفات منها من أن مثل هذه الأعمال غير المسئولة تشوه فهم الناس للقضايا المعقدة وتنشر معلومات خاطئة.

وقال الرئيس الأمريكى السابق إنه يتعين على من يشغلون مناصب توخى الحذر عند نشر الرسائل، محذرا من أن وسائل التواصل الاجتماعى تشوه الخطاب المدنى، معربًا عن قلقه إزاء المستقبل حيث يتم تجاهل الحقائق وتستمع الناس وتقرأ فقط إلى الأمور التى تعزز وجهات نظرهم الخاصة.

واعتبر أن أحد أخطار الإنترنت هو أن يكون للناس حقائق مختلفة تماما عن بعضهم البعض، مشددا على أهمية تسخير هذه التكنولوجيا بطريقة تسمح بتعدد الأصوات وتنوع وجهات النظر وإيجاد أرضية مشتركة، يشار إلى أن الأمير هارى، يعد واحدا من العديد من الشخصيات البارزة التى تختار ضيوفا تحاورها ببرنامج "توداى بروجرام" خلال فترة أعياد الميلاد.



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