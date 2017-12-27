قتيل ومصابون جراء زلزال جديد بإيران

أخبار الآن | طهران - إيران (الوكالة الإيرانية للأنباء)

ذكرت الوكالة الإيرانية للأنباء أن شخصا توفي بأزمة قلبية وجرح ما لا يقل عن 56 شخصا بجروح طفيفة، جراء زلزال بلغت شدته 4.2 درجة، ضرب منطقة تقع على بعد 50 كيلومترا غربي العاصمة طهران، الأربعاء. ونقلت الوكالة عن أجهزة الطوارئ الطبية بالبلاد قولها إن معظم الجرحى تعرضوا للأذى أثناء محاولتهم الفرار إلى خارج المباني وإنهم خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج.



وهذا الزلزال هزة ارتدادية لزلزال شدته 5.2 درجة وقع يوم 20 ديسمبر، أدى لمقتل شخصين. وقالت وكالات أنباء محلية إن الشعور بالزلزال امتد إلى طهران، حيث أمضى كثير من السكان الليل في سيارات أو مراكز رياضية ومباني أخرى تحولت إلى مراكز إنقاذ.

وإيران من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل، حيث تتقاطع بها عدة خطوط صدع جيولوجية كبيرة. ولقي 31 ألف شخص حتفهم في زلزال بلغت شدته 6.6 درجة ضرب إقليم كرمان في 2003 ودمر مدينة بام الأثرية.

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال كان مركزه على عمق 12 كم من سطح الأرض.ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن حجم الخسائر الناتجة عن الزلزال. وتعرض إيران خلال الشهرين الماضيين لموجة من الزلازل أدت إلى مقتل مئات الأشخاص وتدمير العديد من المباني، وخاصة في مقاطعتي كرمان وكيرمانشاه.

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