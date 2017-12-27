انقاذ مئات المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط

أخبار الآن | روما - إيطاليا-(ا ف ب)

أعلنَ خفرُ السواحلِ الإيطالي، الثلاثاء، إنقاذَ 255 شخصا كانوا على متنِ ثلاثةِ مراكبٍ في البحرِ الأبيض المتوسط انطلقت من ليبيا قبل أن تسوءَ الأحوالُ الجوية.

وقامت منظمة "برواكتيفا أوبن أرمز" غير الحكومية، بإنقاذِ زورقٍ مطاطي كان على متنهِ 134 شخصا بينهم سبعة اطفال.

كما انقذت بارجة حربية تابعة لعملية "صوفيا" الاوروبية ضدَ مهربي البشر، ركابَ المركبين الآخرين.



وسينقل من كانوا على متن المركبين، وهم حوالي 230 شخصا، أيضا إلى الى باخرة اكواريوس، حسب ما أفاد متحدث باسم منظمة "اس او اس ميديتيرانيه" وكالة فرانس برس.



وأوضح المتحدث باسم المنظمة أن الاشخاص الذين انقذتهم منظمة "برواكتيفا اوبن ارمز" في المياه الدولية هم "على وجه الخصوص أسر معها أطفال من باكستان وبنغلادش ومن دول في غرب افريقيا".



وقالت نائبة رئيس المنظمة صوفي بو إن "حياة الاشخاص في خطر في البحر وفي ليبيا. اليوم، في منتصف فصل الشتاء، الأولوية المطلقة هي للذهاب للبحر وانقاذ مئات الاشخاص الذي يواصلون الفرار واصطحابهم إلى أماكن يمكن فيها حمايتهم وحيث يمكن ان تحترم حقوقهم الانسانية الاساسية".



وبحسب صحيفة "لاريبوبليكا" فان المهربين خفضوا، خصوصا بسبب سوء الاحوال الجوية شتاء، كلفة عملية العبور الى 400 يورو للشخص الواحد مع وضع اكبر عدد ممكن من المهاجرين في الزوارق.



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