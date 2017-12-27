احتجاز رهائن في مصنع جنوب شرق موسكو

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

قتل شخص خلال تبادل لإطلاق النار في عملية احتجاز رهائن جنوب شرق موسكو وأفادت الشرطة الروسية بأن احتجاز الرهائن جاء على خلفية نزاع على ممتلكات مشيرة إلى أن الشرطة تتعامل مع الحادث وقال مصدر في الشرطة : "إن الجاني يرفض اطلاق سراح المحتجزين المصابين رغم نداء الشرطة".

وفي وقت سابق أفادت الدائرة الصحفية في المديرية العامة للشؤون الداخلية في العاصمة الروسية، بأن الشرطة تحاول اعتقال شخص أطلق النار في مبنى جنوب شرق موسكو. وذكرت الشرطة أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة شخصين آخرين. وتقول الشرطة إن القاتل واسمه إيليا أفريانوف (المالك السابق للمعمل) تحصن في المبنى، ويرفض السماح لأحد بالدخول.

وأفاد مصدر مطلع أن خلافا وقع بين المالك السابق للمؤسسة وعناصر دائرة تنفيذ الأحكام القضائية الذين حاولوا الحجز على المؤسسة وتشميعها. وخلال التلاسن تناول إيليا أفريانوف سلاحه الناري وأطلق النار على أحد الأشخاص.

المزيد من الأخبار

انقاذ مئات المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط

غارة أمريكية تقتل قائد شبكة حقاني على حدود باكستان أفغانستان