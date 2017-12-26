وفيات في انهيارات جليدية بمنطقة الألب السويسرية

أخبار الآن | سويسرا ( وكالات)

قالت الشرطة السويسرية إنه قتل ثلاثة أشخاص في انهيارات جليدية منفصلة بمنطقة الألب السويسرية. وتوفي رجل عمره 39 عاما خلال تزلجه قرب منطقة هوفاثورن بعد أن جرفه انهيار جليدي، وقالت الشرطة في منطقة جرو بوندن في غرب سويسرا، إنها عثرت على جثة سائح فرنسي مفقود منذ يوم السبت بعدما حاول تسلق جبل جلات وانغ بمفرده عقب تزلجه مع صديقه.

وفي حادث آخر قالت محطة (إس.آر.إف) نقلا عن الشرطة إن امرأة كانت ضمن ثلاثة غطتهم ثلوج كثيفة خلال عاصفة في واليس يوم السبت قد توفيت. وكان الثلاثة يتنزهون على ارتفاع 2700 متر في منطقة سانت لوك عندما وقع الحادث. وتمكن أحدهم من تحرير نفسه والاتصال بالطوارئ التي هرعت لإسعافهم. ونقل الثلاثة بالطائرة إلى مستشفى حيث توفيت الأحد المرأة البالغة من العمر 29 عاما.

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