هزة أرضية جديدة تضرب جنوب شرقي إيران

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات علي مقياس ريختر مرة أخرى ضواحي كوهبنان بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران مساء يوم الإثنين.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن هذه الهزة الأرضية وقعت مساء الإثنين. بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وكانت هزة ارضية بقوة 5.2 درجة علي مقياس ريختر قد ضربت كوهبنان يوم الخميس الماضي، أدت إلى إصابة العشرات بجراح فضلاً عن إلحاق أضرار بنحو 85% من مبانيها، إذ تضررت 30 وحدة تجارية و1500 وحدة سكنية فيها.

وكان زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر قد ضرب الشهر الماضي في إقليم كرمانشاه غربي البلاد على الحدود مع العراق، وخلاف 530 قتيلاً وأكثر من 7 آلاف مصاب. وعلى الجانب العراقي، أعلنت وزارة الصحة أن الزلزال أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 500.

وكانت قد أعلنت وكالات الأنباء الإيرانية تعرض البلاد إلى هزة أرضية جديدة في محافظة كرمان، جنوب شرق البلاد، بلغت قوتها 5.2 على مقياس ريختر، بعد زلزال بنفس القوة، ضرب مساء الأربعاء، محافظة طهران العاصمة، وتسبب في مقتل شخصين على الأقل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية إرنا، عن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمة في محافظة كرمان مصطفي آية الله موسوي، أن هذه الهزة الارضية، ضربت منطقة كوهبنان على بعد 180 كيلومتراً من مدينة كرمان مركز المحافظة.

ونفى المسؤول علمه بخسائر في الأرواح بعد الزلزال. يُذكر أن المنطقة نفسها تعرضت إلى هزة أرضية بـ 6.1 درجات على مقياس ريختر، قبل 3 أسابيع.

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