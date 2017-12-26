الجيش النيجيري يصد هجوما يشتبه أنه لبوكو حرام

أخبار الآن | مايدوغوري - نيجيريا (رويترز)

قال الجيش النيجيري إنه صد هجوما يوم أمس لمن يُشتبه بأنهم متشددون من جماعة بوكو حرام على مدينة مايدوغوري التي تقع في قلب الصراع مع المتمردين. وتقول الحكومة إنها متأهبة لهجمات بوكو حرام خلال موسم عيد الميلاد وغيره من الاحتفالات الدينية سواء للمسيحيين أو المسلمين. هذا وتطالب السفارات مواطنيها الموجودين في نيجيرا بانتظام بالحذر والابتعاد عن الأماكن العامة في تلك الأوقات.

وقال الميجر جنرال نيكولاس روجرز، الذي يقود عمليات الجيش النيجيري ضد جماعة بوكو حرام لرويترز، إن الوضع الآن في مدينة مايدوغوري في شمال شرق البلاد تحت السيطرة. وكان اثنان من السكان ورجل في مكتب للحرس الأهلي قالوا إن إطلاق نار كثيفا دوى في منطقة مولاي بالمدينة مساء الاثنين مما دفع سكان المنطقة للفرار.

وقال قائد بالحرس الأهلي طالبا عدم نشر اسمه إن قواته شاركت في صد المهاجمين. ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين كما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها. ولم يتسن حتى الآن تحديد هدف الهجوم.

واستهدفت بوكو حرام في الماضي أماكن للعبادة أثناء احتفالات دينية منها هجمات على كنائس في عيد الميلاد أو مساجد خلال مناسبات دينية أو أوقات الصلاة. وكان آخر هجوم لبوكو حرام في مايدوغوري، في يونيو حزيران حين شنت الجماعة هجوما عشية زيارة لنائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو.

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