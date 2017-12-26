إصابات بالغة في انفجار عشية الميلاد في كوبا

أخبار الآن | كويا (وكالات)



أفادت وسائل إعلام رسمية في كوبا يوم الاثنين إن 22 شخصا بينهم ستة أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما تعرضوا لإصابات بالغة إثر انفجار ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي احتفالا بعيد الميلاد في كوبا.

وقال موقع كوبا ديبيت الإخباري التابع للحكومة عبر الانترنت نقلا عن السلطات إن المصابين بينهم حالات "خطيرة للغاية وبعضها أقل خطورة"

وحسب رويترز، يقام مهرجان بارانداس الذي يعود لقرون مضت في مدينة ريميديوس بوسط البلاد يوم 24 ديسمبر من كل عام ويجذب آلاف الكوبيين وبعض السائحين. وأوضح الموقع أن كل الجرحى محليون على ما يبدو. وقالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات تباشر التحقيق لمعرفة سبب الانفجار.

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