مراسلة صينية تخرج عن صمتها: لو رفعت صوتي لتداركنا الأسوء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (The Asahi Shimbun)

نشرت الصحيفة الوطنية اليابانية "The Asahi Shimbun"‏ قصة مراسلة صينية تعرضت للتحرش.

صوفيا هوانغ كانت ضحية تحرش جنسي ظلت صامتة عنه حتى الآن ‏.

الحادثة وقعت مع صوفيا هوانغ قبل 6 سنوات عندما كانت تعمل مراسلة لصالح منظمة إعلامية كبرى وكانت تقيم بأحد الفنادق ‏لتغطية أحد الأحداث ‏.تعرضت هوانغ حينها للتحرش من أحد المراسلين الذي هاجمها في غرفتها.

هوانغ شعرت بالذعر ، استطاعت أن تهرب من الغرفة في وقتها وتنجو بنفسها، وبعد فترة وجيزة قدمت استقالتها وأخبرت زملاءها أنها تبحث عن عمل آخر .

لم ترو هوانغ ما تعرضت له أبداً ‏لأنها شعرت بالخوف.. كانت تظن أنها ان أبلغت عن هجوم المراسل فإن لا أحد سيصدقها لأنها لا تملك دليلاً ضده.

لكن وبعد مرور بعض الوقت سمعت من إحدى زميلاتها أنها تعرضت للتحرش من قبل نفس المراسل.

هوانغ لامت نفسها لأن صمتها عنه في المرة الأولى أعطاه الشجاعة ليكرر فعتلته مرة ثانية ‏

تقول هوانغ: بعكس اليابان ، هنا في الصين تتعرض لللامة من المجتمع إذا ما تعرضت للتحرش فقد تتهم بأنها ارتدت ملابس ‏غير مناسبة وهي من تجلب التحرش لنفسها‏.

لكن هوانغ تقول بأن حراك ‏‎#METOO ‎‏ شجعها وغيرها من ضحايا التحرش على الحديث وكسر حاجز الخوف . وهي تأمل أن ينتشر حراك ‏‎#METOO ‎‏ في الصين أكثر حتى توضع لوائح صارمة تردع المتحرشين ‏.