"فيتنام" تستعد لإجلاء مليون شخص مع اقتراب إعصار تمبين

أخبار الآن |هانوي - فيتنام ( وكالات )

أجرت السلطاتُ في فيتنام استعداداتٍ لنقلِ مليونِ شخصٍ من مناطق منخفضة على الساحلِ الجنوبي للبلاد مع اقترابِ إعصارِ "تيمبين" الذي تسببَ في سيولٍ وانهياراتٍ طينية أودت بحياةِ مئتينِ و ثلاثينَ شخصا في الفلبين.

وقامت السلطات في فيتنام بإجلاءِ 74 ألفِ شخصٍ من مناطق في مسارِ الإعصار بينما يستعدُ 15 إقليما ومدينة لنقلِ ما يزيدُ على مليونِ مواطن، بحسبِ لجنةِ مواجهةِ الكوارث.



ومن المتوقع أن يجتاح الإعصار فيتنام في وقت لاحق اليوم بعدما خلّف أحزانا كبيرة في الفلبين ذات الأغلبية المسيحية قبل عيد الميلاد، كما أمرت الحكومة بحماية منصات الحفر وناقلات النفط، وحذرت نحو 62 ألف زورق صيد من المغامرة بالنزول لمياه البحر اليوم.

وشدد رئيس وزراء فيتنام، نجوين شوان فوك، على أهمية أن تضمن البلاد سلامة منصات الحفر وناقلات النفط التابعة لها، وغلقها في حال الضرورة، وفق ما نقل عنه موقع حكومي، وأمرت السلطات، اليوم، بإغلاق المدارس في مدينة هوتشي منه، وهي مركز تجاري كبير في جنوب البلاد.

واجتاح "تمبين"، الأحد، جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي والتي تتنازع السيادة على أجزاء منها عدة دول بينها فيتنام والصين، دون سقوط خسائر بشرية. وتتعرض فيتنام والفلبين بشكل منتظم للأعاصير التي تتشكل فوق المياه الدافئة للمحيط الهادئ وتتحرك غربا نحو اليابسة. وسيكون الإعصار "تمبين" هو الـ16 الذي يضرب فيتنام هذا العام.

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