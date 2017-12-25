ارتفاع حصيلة قتلى العاصفة المدارية "تمبين" في الفلبين

أخبار الآن | مانيلا- الفلبين - (أ ف ب)

خلفت العاصفة المدارية تمبين التي اكتسحت جنوب الفيليبين من الجمعة الى الأحد 240 قتيلا وتسببت بفيضانات وانهيارات أرضية، وفق حصيلة جديدة أعلنت الاثنين في حين وقع حادث اصطدام مروع شمال مانيلا بعد حريق ضخم في دافاو.

وقتل عشرون شخصا من عائلة واحدة بينهم ستة اطفال اليوم اثر اصطدام بين حافلتين في أغو على بعد 200 كيلومترا شمال مانيلا في اثناء توجههم لحضور قداس الميلاد في كنيسة ماناوغ الأثرية، وفق الشرطة.

وبعد حريق المركز التجاري في دافاو جنوب البلاد والذي اوقع 37 قتيلا على الاقل، اعلن وزير العدل فيتاليانو اغيري الاثنين عن فتح تحقيق من اجل "محاسبة المسؤولين" عن هذه المأساة.

اكتسحت العاصفة تمبين جزيرة مينداناو الجنوبية التي تكون عادة بمنأى عن نحو عشرين عاصفة مدارية تجتاح ارخبيل الفيليبين كل سنة.

وأكد مسؤولو الاغاثة الاثنين ان الحصيلة ارتفعت الى 240 قتيلا. وسجل معظم القتلى في مينداناو وفي شبه جزيرة زامبوانغا في الغرب ومحافظة لاناو دل سود في الوسط.



ولا تزال فرق الانقاذ تبحث عن 107 مفقودين في مينداناو التي تعد عشرين مليون نسمة.

وتسببت العاصفة في تشريد 52 الف شخص امضوا عيد الميلاد في مراكز ايواء بعد أن فقدوا كل شيء.

وانقشعت العاصفة عن الارخبيل صباح الاحد مبتعدة نحو بحر الصين الجنوبي في حين تتوقع الارصاد وصولها مساء الاثنين الى فيتنام.تعد العواصف المدارية نادرة في ميند

اناو ولكنها تخلف أضرارا مدمرة. ففي نهاية 2012 خلف فيها اعصار بوفا 1900 قتيل ومفقود، وفي 2011 خلف اعصار واهي 1080 قتيلا.



وفي 2013 ضرب اعصار هايان الكاسح وسط الأرخبيل تصحبه رياح تجاوزت سرعتها 315 كلم في الساعة، فأدى الى تشكل مد بحري شبيه بالتسونامي دمر كل ما صادفه وخلف أكثر من 7500 قتيل ومفقود ودمر أكثر من اربعة ملايين منزل.



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