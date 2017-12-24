​​​​​​​قاض اتحادي يوقف جزئيا قيود "ترامب" على قبول اللاجئين

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا ( رويترز)



أوقفت جزئيا محكمة أمريكية يومَ السبت أحدثَ قيودٍ للرئيس دونالد ترامب على قبولِ اللاجئين، وقال قاضي المحكمة الجزئية الاتحادي في سياتل جيمس روبارت إنهُ لا يمكنُ سريانُ هذهِ القيودِ على اللاجئين الذينَ لهم أقاربٍ في الولايات المتحدة .

وأضاف أنه علاوة على ذلك "يُحظر على الإدارة تعليق برنامج لم شمل أسر للاجئين"، وكانت إدارة ترامب قد أوقفت بشكل فعلي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، قبول لاجئين من 11 دولة معظمها في الشرق الأوسط وأفريقيا، لحين إجراء مراجعة أمنية مدتها 90 يوماً من المنتظر أن تنتهي أواخر يناير/كانون الثاني المقبل.

والدول التي تخضع لهذه المراجعة هي: إيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن، والتي شكلت معاً أكثر من 40% من اللاجئين الذين تم قبولهم بالولايات المتحدة خلال كل سنة من آخر 3 سنوات مالية.

وأوقفت إدارة ترامب أيضاً برنامجاً كان يسمح بلم شمل أسر اللاجئين إلى حين تطبيق مزيد من إجراءات المراجعة الأمنية. وأقام اللاجئون وجماعات تساعدهم، دعاوى قضائية من أجل الفوز بحكم مبدئي يوقف فرض تطبيق القيود الجديدة.

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