"أمازون" تعتذر لعميل تلقى رسائل تهديد بالقتل..

أخبار ألان | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



اعتذرت شركة بيع التجزئة على الإنترنت أمازون، لزبون بعد تلقيه رسائل إلكترونية تحتوي على تهديدات بالقتل أرسلها موظف في خدمة الزبائن، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن مواطنا بريطانيا ،قد تلقى رسائل منها الموت يتبعك إلى البيت، والانتحار خيارك وغيرها من موظف في شركة التجزئة الإلكترونية العملاقة، بدورها علقت الشركة على لسان المتحدث باسمها، قائله: بعد التحقيق في الواقعة، تبين أن الرسائل أرسلت من قبل موظف تابع لشركة أمازون في الهند".



ونقلت "بي بي سي" عن جاكوسبون، قوله: "اتصلت بخدمه مساعدة العملاء في أمازون بعد أن واجهت مشاكل في التسليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم راجعت رسائل البريد الإلكتروني، ووجدت خمس رسائل تهديد من أمازون".

وأضاف المتحدث: "لن نبدي أي تهاون مع أي سوء استخدام لبيانات المستخدمين، ونعتذر للعميل ونخبره أن الشخص المسؤول عن الرسائل لم يعد يعمل في الشركة، وكانت قد أعلنت شركةُ غوغل سحبَ خدمة يوتيوب الشهيرة من أجهزة أمازون ردا على رفض الأخيرة بيع بعض منتجات غوغل.

ومن شأن هذه الخطوة أن تحرِم مستخدمي "فاير تي في" أو "إيكو شو" من الدخول إلى موقع الفيديو بدءا من الآن فصاعدا، وتأمل غوغل من هذه الخطوة الجادة في الضغط على شركة أمازون للتراجع عن قرارها منع بيع منتجات غوغل، وفق بيان رسمي أصدره محرك البحث العالمي.

في أحدث حلقة في النزاع المحتدم لفرض السيطرة على قطاع التكنولوجيا الرقمية، ردت غوغل على إقصاء منتجتها من موقع امازون بحجب خدمة يوتيوب من اثنين من أجهزة عملاقة البيع الالكتروني بالتجزئة، وتتسابق غوغل وأمازون في مجالات عديدة ابتداء من الحوسبة السحابية مرورا بالبحث على الإنترنت إلى بيع مكبرات الصوت التي تستجيب للأوامر الصوتية مثل غوغل هوم وأمازون إيكو شو.

وقالت غوغل في بيان "إن أمازون لا تبيع منتجات غوغل مثل كرومكاست وغوغل هوم ولا تتيح خدمتها برايم فيديو لمستخدمي غوغل كاست، وأوقفت مؤخرا بيع بعض المنتجات الأخيرة لشركة نست (التابعة لألفالبت)"، وأضافت "نظرا لعدم وجود المعاملة بالمثل، فإننا لن نوفر الدعم لخدمة يوتيوب على جهازي إيكو شو وفاير تي في"، وعبّرت الشركة عن أملها في التوصل إلى اتفاق لحل هذه القضايا قريبا.

من جهتها ردت أمازون في بيان بأن "غوغل تضع سابقة مخيبة للآمال بمنع الوصول انتقائيا إلى موقع ويب مفتوح"، وأعربت الشركة عن أملها في حل القضية مع غوغل في أقرب وقت ممكن، وأضافت أن بإمكان المستخدمين في هذه الأثناء الوصول إلى يوتيوب من خلال الإنترنت على تلك الأجهزة.

وكان مثل هذا النزاع متوقعا منذ فترة طويلة، فأمازون أزالت جهاز غوغل كرومكاست (لبث الفيديو على التلفزيون) من متجرها الإلكتروني في 2015، إلى جانب جهاز "ابل تي في"، وقالت أمازون في تبرير تلك الخطوة إنها أرادت تجنب ارتباك العملاء الذين قد يتوقعون وجود خدمة برايم فيديو على الأجهزة التي تباع عبر متجر أمازون، وأصلحت أمازون وآبل العلاقة بينهما في وقت سابق عندما أعلنت أن خدمة برايم فيديو ستأتي إلى جهاز آبل تي في ، لكنها لم تفعل ذلك مع غوغل..

اقرأ أيضا:

مؤسس "أمازون" أغنى رجل في العالم لـ 8 ساعات فقط

اكثر من مليار دولار قيمة "أمازون" الشرق الأوسط