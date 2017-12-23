32 قتيلا في سقوط حافلة عن جسر في الهند

أخبار الآن | دبي - االمارات العربية المتحدة

قتل 32 شخصاً في شمالي غربِ الهند إثرَ سقوطِ حافِلَتِهم عن جسرِ على ارتفاعِ ثلاثين مترا، بحسبِ ما أعلنتْ الشرطة.

ولم تُحددْ السلطاتُ بعدْ أسبابَ الحادث، لكنَّ بعضَ الناجينْ قالوا إن السائقَ فقدَ السيطرةَ على الحافلة حين كانَ يحاولُ تجاوزَ سيارةٍ أمامَه.

وبثت محطات التلفزيون المحلية صورا تًظهر أفراد إنقاذ ينتشلون جثثا من حافلة تغطي المياه نصفها في نهر باناس، على بعد 160 كيلومترا من جايبور عاصمة ولاية راجستان.



وقال المسؤول المحلي في المنطقة كيلاش شاند فيرما لوكالة فرانس برس "لقد عثرنا على 32 جثة ونقلنا الجرحى إلى المستشفى".



وأوضح أن فرق الإنقاذ وصلت إلى الموقع مع تجهيزات مناسبة لقطع الفولاذ لإخراج العالقين من الحافلة.



وتعدّ الطرق في الهند من الأخطر في العالم، إذ يقضي فيها 150 ألف شخص سنويا في حوادث بسبب تردي حالتها أو عدم وجود صيانة كافية للسيارات، إضافة إلى تهوّر السائقين.

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