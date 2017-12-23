تعيين الأمريكية "هنرييتا فور" على رأس منظمة يونيسف

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (ا ف ب)



عينت الأمريكية هنيرييتا فور، التي كانت أولَ سيدةٍ تديرُ الوكالة الأمريكية للتنميةِ الدولية (يو أس إيد)، على رأسِ منظمةِ الأممِ المتحدة للطفولة "يونيسف، بحسبِ ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، وستخلفُ فور البالغة من العمر 69 عاما أنتوني لايك الذي يشغلُ هذا المنصب منذ العام 2010.



ولدى اعلان التعيين، ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة إن فور عملت في القطاعين الخاص والعام في الولايات المتحدة، وفي منظمات غير حكومية على مدى العقود الأربعة الماضية، فإضافة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تولّت هنرييتا فور شؤون المساعدات الدولية في وزارة الخارجية الأميركية.



وتشغل حاليا منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة "هولسمان انترناشونال"، وهي مجموعة صناعية ومالية، وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعهّد لدى تولّيه منصبه مطلع السنة الجارية أن يعزّز حضور النساء في مواقع المسؤولية في الأمم المتحدة، علما أن ربع هذه المواقع فقط تشغلها نساء حاليا.



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