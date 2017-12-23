ايطاليا تجلي عشرات المهاجرين الأفارقة من طرابلس لروما

أخبار الآن | روما -ايطاليا-(ا ف ب)

نقلت طائرة عسكرية إيطالية الجمعة، اكثر من 160 مهاجرا من مخيمات في ليبيا إلى روما، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ورحب وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي باستقبال المهاجرين، قائلا: "إنه يوم تاريخي، إنها المرة الأولى التي يفتح فيها ممر إنساني من ليبيا إلى أوروبا"، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الشأن.

وأضاف "إنها مجرد بداية، سنواصل العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وصلت مجموعة من 162 لاجئا يعيشون ظروفا صعبة، وكانوا مقيمين في مخيمات في ليبيا إلى روما على متن طائرة عسكرية إيطالية، في سابقة في هذا البلد، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة والحكومة الإيطالية.

ورحب الموفد الخاص لمفوضية الأمم المتحدة فنسان كوشتيل بهذه الخطوة قائلا "للمرة الأولى يمكننا أن نجلي لاجئين ظروفهم صعبة جدا وأن نرسلهم فورا إلى إيطاليا".

وقال كوتشيل "تحدث عدد كبير من هؤلاء الأشخاص عن معاناة كبيرة، وكانوا مسجونين لدى مهربين في ظروف لا إنسانية"، وقد وضعت خمس نساء حملهن أثناء اعتقالهن

وهؤلاء المهاجرون فارون من أريتريا وإثيوبيا والصومال واليمن، وبينهم عائلات وأمهات وعازبات، وقاصرون من دون مرافقين راشدين، وأشخاص معوقون، وهم جميعا بحاجة ملحة لمساعدة طبية ودعم نفسي.



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