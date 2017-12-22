مجلس الأمن يصوّت على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

... كوريا الجنوبية ترفض شروط جارتها الشمالية للحوار قالت كوريا الجنوبية إن الشروط التي طرحتها كوريا الشمالية لاستئناف الحوار مع سول وواشنطن "غير مفهوم

... دبلوماسيون:مجلس الامن قد يصوت الجمعة على قرار بشأن اليمن قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يصوت يوم الجمعة على قرار بإدراج كل من أحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين على القائمة السوداء وفرض حظر للسلاح على المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على معظم انحاء اليمن.

... "كيم جونغ أون" بين مطرقة شقيقته وسندان زوجته.. فما قصته؟ بعيدا عن الأضواء في كوريا الشمالية، التي يتصدرها الزعيم كيم جونغ أون، تدور حرب في الخفاء بين زوجته وأخته

... تفكيك خلية منفذي اعتداءات إسبانيا المتطرفة أعلن وزير الداخلية الاسباني خوان ايناسيو زويدو السبت ان الخلية من 12 شخصا على الاقل التي تقف وراء اعتداءي برشلونة وكامبريلس "تم تفكيكها"

... مقتل 4 في كمين استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي بنيجيريا الهجمات على عمال الإغاثة نادرة نسبيا في الصراع مقارنة بالهجمات على الجيش والمدنيين في شمال شرق نيجيريا.