مجلس الأمن يصوّت على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية
أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة -(وكالات)
يصّوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية، حسب ما أفاد دبلوماسيون.
وأوضح الدبلوماسيون ان التصويت سيتم في الساعة 13,00 (18,00 ت غ) على مشروع القرار الرامي الى حظر تصدير نحو 90% من المنتجات النفطية المكرّرة الى كوريا الشمالية واعادة جميع الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج الى بلادهم خلال اثني عشر شهرا.
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