شرطة شيكاغو توقع بشبكة "للمخدرات والأسلحة" تنشط على فيسبوك

أخبار الآن | شيكاغو - الولايات المتحدة - (متابعات)

أعلنت شرطة شيكاغو الخميس إنها ألقت القبض على 50 شخصا لاستغلالهم "مجموعات سرية" على موقع فيسبوك لبيع الأسلحة والمخدرات وانتقدت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم ووصفتها بأنها لم تقدم لها مساعدة خلال التحقيق الذي استمر عشرة أشهر.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن الاتهامات التي وجهت إلى 50 رجلا وامرأة اعتقلوا الخميس لكنها قالت إن هناك "عشرات وعشرات" من المجموعات السرية. وقالت الشرطة إنه تم توقيع أوامر لاعتقال 18آخرين وإن الأغلبية لهم سجل جنائي.

خلال مؤتمر صحفي لإعلان الاعتقالات انتقد مفوض شرطة شيكاغو إيدي جونسون فيسبوك باعتبار أنها لم تساعد الشرطة. حسب رويترز.

وقال "فيسبوك عليها مسؤولية أمام الناس الذين تقدم لهم خدماتها لضمان عدم استمرار هذه النوعية من الأمور".

وعبر جونسون عن أمله في أن يمثل لفت انتباه الجمهور إلى الأمر ضغطا على فيسبوك ليسعى للقضاء على الأنشطة الإجرامية التي يمارسها بعض من مستخدميه الذين يبلغ عددهم مليارين على مستوى العالم.

وقال جونسون "من المؤكد أن بوسعها إنفاق القليل من المال لضمان ألا تحدث هذه النوعية من الأمور".

وقالت فيسبوك في رسالة بالبريد الإلكتروني "نتحرى هذا التقرير حاليا لأن هذه هي المرة الأولى التي نخطر فيها به".

وأضافت "لا نسمح ببيع الأسلحة أو المخدرات على منصتنا. نتعاون بانتظام مع أجهزة إنفاذ القانون ونوضح كيف يمكن للمسؤولين تقديم طلب على موقعنا".

وامتنع أنتوني ريكيو قائد وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة شيكاغو عن قول ما إذا كان المحققون أجروا اتصالات من قبل مع الشركة وقال إن الاتصالات "جارية".

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