تدهور الأمن الغذائي في المنطقة بفعل النزاعات الدائرة

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (روتيرز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير إن الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا "يتدهور بشكل سريع" بسبب النزاعات الدائرة في خمس دول بالمنطقة.

عبد السلام ولد أحمد مساعد المدير العام لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

الأمن الغذائي يتدهور بشكل متسارع في المنطقة، على خلفية النزاعات التي تشهدها بعض الدول العربية ما ادى إلى اتساع الفجوة بين الدول التي تشهد نزاعات والدول المستقرة بحسب أحدث تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة الفاو

ستة اضعاف ما كانت عليه سابقا أصبح عليه مستوى نقص التغذية في سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان

التقرير اشار إلى ان عدد الذين عانوا نقص التغذية أو الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بلغ 40.2 مليون خلال الفترة من 2014 إلى 2016، بينما بلغ عدد الذين عانوا انعدام الأمن الغذائي الحاد 55.2 مليون.

التقرير ايضا سلط الضوء على معاناة الدول المتأثرة بالنزاعات مثل لبنان والأردن اللذين يستضيفان أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين. كما انه ركز على قياس التقدم فيما يتعلق بالقضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية في المنطقة منذ عام 2000.

الحل اذا سيكون بحسب مطالب الفاو باحلال السلام في المنطقة سريعا، وإلا فان الأوضاع الغذائية في المنطقة ستزادا تعقيدا وصعوبة في تحقيق متطلبات المحتاجين فيها.

من القاهرة عبر الهاتف السيد ايمن عمر منسق البرامج الاقليمية في الشرق الادنى و شمال افريقيا لمنظمة الفاو

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