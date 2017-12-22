الشرطة البريطانية تتعامل مع "مركبة مريبة" قرب قصر بكنغهام

قالت الشرطة البريطانية انها تتعامل مع "مركبة مثيرة للريبة" متروكة قرب قصر بكنغهام في لندن وأضاغت انها قامت بإغلاق بعض الطرق المحيطة بالمنطقة.

وقال متحدث باسم شرطة لندن "أبلغ ضباط في دورية روتينية عن مركبة مثيرة للريبة مصفوفة في منطقة هايد بارك كورنر". وأضاف "لا يزال الضباط موجودين وأغلقنا طرقا".

كما أضافت هيئة النقل في لندن أن منطقة هايد بارك كورنر مغلقة بسبب واقعة تتعلق بالشرطة.

والملكة إليزابيث غير موجودة في قصر بكنغهام إذ ذهبت إلى ضيعة سندرينغهام في شرق لندن الخميس، لقضاء عطلة عيد الميلاد.

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