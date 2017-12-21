فتح مراكز الإقتراع في انتخابات حاسمة في كتالونيا

أخبار الآن | كتالونيا - إسبانيا (صحف)

فُتحت مراكز الاقتراع في كتالونيا في انتخابات محلية حاسمة يتواجه فيها الانفصاليون مع أنصار الوحدة مع إسبانيا. ومن المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات نسبة َ مشاركة كثيفة ستحسم ما إذا كان الانفصاليون يحتفظون بالغالبية المطلقة التي حصلوا عليها عام 2015 في البرلمان المحلي، وذلك بعد شهرين على إعلان "جمهورية كاتالونيا" التي ولدت ميتة، في خطوة هزت إسبانيا وأوروبا.

وترجح استطلاعات الرأي أن تحرز الأحزاب المؤيدة لاستقلال الإقليم والمعارضة له نتائج متقاربة جدا، وتأمل الحكومة المركزية أن تؤدي هذه الانتخابات إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وذكرت صحيفة إل بايس الإسبانية في صفحتها الأولى أن مليون ناخب لم يحددوا موقفهم، قد يكون لهم الكلمة الفصل في هذه الانتخابات.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي التي نشرتها الصحيفة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن حزب اليسار الجمهوري المؤيد للاستقلال في كتالونيا سيحتل المركز الأول، متقدما قليلا على سيودادانوس، الذي ينشد الوحدة مع إسبانيا.

كما أنه وفقاً للصحيفة، من المتوقع أن يأتي حزب رئيس اقليم كتالونيا المقال كارلس بوجديمون، المؤيد للاستقلال في المركز الثالث. وهذا يعني عدم وجود أغلبية برلمانية تؤيد الاستقلال ما قد يعني الدخول في مفاوضات طويلة الأمد لتشكيل حكومة.

وكانت الحكومة الأسبانية قد حلت الإدارة الكتالونية السابقة بعد أن نظمت استفتاءا غير شرعي على استقلال الإقليم في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويقول مراقبون، إنه من المحتمل أن يحصل مؤيدو الانفصال ومعارضوه على نتائج متقاربة في التصويت، ما قد يرسخ مشكلة الإقليم بدلا من حلها.

عبر الهاتف من مدريد الكاتب الصحفي عدنان الأيوبي

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