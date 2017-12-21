إعتقال شخصين على خلفية هجوم الدهس بأستراليا

أخبار الآن | ملبورن - أستراليا (ا ف ب)

اعتقلت السلطات الأسترالية، شخصين بعد أن دهست سيارة عددا من المشاة في وسط ملبورن ما خلف عددا من الإصابات. وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق احتجاز سائق السيارة، ولم تكشف السلطات الرسمية أي تفاصيل بشأن المحتجزين.

ونفذ الهجوم بسيارة "سوزوكي" بيضاء ذات حجم متوسط، حسبما أظهرت لقطات جوية.وأعلن مسؤولون في قطاع الصحة الأسترالية أن عملية الدهس تسببت بإصابة 19 شخصا بينهم طفل. وشهدت مدن أوروبية وأمريكية خلال الأشهر الماضية سلسلة عمليات دهس حمل أغلبها طابعا إرهابيا.

وقال قائد شرطة ولاية فيكتوريا راسل باريت للصحافيين في ثاني أكبر مدن أستراليا: "نعتقد استناداً إلى ما رأيناه أنه عمل متعمد والدوافع غير معروفة". وعما إذا كانت الشرطة تستبعد الإرهاب كدافع وراء الحادث، قال باريت فقط "إنها الأيام الأولى من التحقيق والدافع غير معروف"، مضيفاً: "الشرطة ستواصل التواجد بقوة وسط ملبورن الليلة".

وقالت أجهزة الإسعاف إن فرق الإغاثة "تعالج المصابين وتنقلهم إلى المستشفى، وبعضهم مصاب بجروح بالغة، ومنهم طفل صغير في حالة خطيرة جراء إصابته في الرأس. وألقت الشرطة القبض على سائق سيارة دفع رباعي بيضاء، والتي اصطدمت بمحطة تلفريك.

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