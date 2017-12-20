كوريا الشمالية تختبر تحميل الجمرة الخبيثة بصواريخ باليستية

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (صحف)

بدأت كوريا الشمالية اختبارات لتحميل جرثومة الجمرة الخبيثة (أنثراكس) على صواريخها الباليستية طويلة المدى، حسبما أوردت صحيفة «أساهي» اليابانية اليوم (الأربعاء) في تقرير لها.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن شخص لم تكشف هويته على صلة بجهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية، وكانت سيول قد ذكرت في وقت سابق أن بيونغ يانغ لديها ما بين 2500 و5000 طن من الأسلحة الكيميائية، وبإمكانها إنتاج المواد البيولوجية مثل الأنثراكس أو الجدري.

وكانت سيول قد ذكرت في وقت سابق أن بيونغ يانغ لديها ما بين 2500 و5000 طن من الأسلحة الكيميائية، وبإمكانها إنتاج المواد البيولوجية مثل الأنثراكس أو الجدري.

ويأتي تقرير «أساهي» بعد أيام من إعلان البيت الأبيض استراتيجية الأمن القومي، التي ذكرت أن كوريا الشمالية «تسعى حثيثاً لامتلاك أسلحة بيولوجية وكيميائية يمكن نقلها على صاروخ».

وتضيف الصحيفة أن «كوريا الشمالية - التي تقوم بتجويع شعبها - أنفقت مئات الملايين من الدولارات على السلاح النووي والكيميائي والبيولوجي الذي يمكنه أن يشكل تهديدا لبلادنا».

وأعلنت بيونغ يانغ أواخر الشهر الماضي انتهاءها من بناء قوتها النووية، بعدما أطلقت صاروخاً باليستياً يغطي مداه الولايات المتحدة بأكملها.

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