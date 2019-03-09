احتفالية مصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (خاص)

احتفل متحف النسيج المصري في القاهرة بشارع المُعز التاريخي بيوم المرأة العالمي تحت عنوان "الأيدي الناعمة - المرأة المصرية في مئة عام"، كما تضمنت الإحتفالية إقامة معرض للحرف التراثية أمام المتحف ، يشارك فيه مايقرب من عشرين إمرأة من مناطق مختلفة.

في قلب القاهرة الفاطمية ومن شارع المعز لدين الله الفاطمي، احتضن متحف النسيج احتفالية "الأيدي الناعمة - المرأة المصرية في مئة عام" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، احتفالية كان أصداء ماضيها يتردد في تلك الردهات التي حفظت للمرأة أعمالها وكفاحها عبر آلاف السنين من الملابس الفرعونية الأنيقة والحلي وتماثيل شاهدة على عظمة دورها التاريخي.

قطع أثرية بمتحف النسيج ألقت الضوء على دور المرأة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة الفرعونية منها والرومانية والإسلامية.

مئة عام من الإنجازات في عصرها الحديث، ولازالت المرأة المصرية تقدم إنجازاتها في شتى المجالات ببصمات يسجلها التاريخ.

وعلى الدرب ذاته فنانات الحرف اليدوية بمعرض مماثل، يروي قصص نجاح السيدات، فمن بينهن ولاء التي غيرت مجرى حياتها بتخليها عن تخصصها الدراسي لأجل حبها للرسم على الخشب.

وأخرى كان عشق فنها مجسدا على لوحاتها الزجاجية الملونة، تناجيهم ويحاكونها عن عمل أخلصت فيه فحصدت نتائجه حبا وتقديرا ورسالة أرادت أن تلقيها على مسامع المجتمع.

معادلة لها قدرها، استطاعت المرأة من خلالها الا تتخلى عن واجباتها لأسرتها وأيضا مساهمتها في سوق العمل، ما أضفى عليها في يومها رونقا وبهاء.

احتفالية جاءت بين أروقة التاريخ، مدللة على أن المرأة جزء لا يتجزء من صناعته أنها قادرة على العطاء في مختلف الأزمنة.

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