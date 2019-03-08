بسمة سلطان: نجاحات المرأة أدت إلى تقبلها في مراكز القيادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (خاص)

في يوم المرأة العالمي، نسلط الضوء على بعض النساء اللواتي تمكّن من تحقيق نجاحات باهرة في مجالاتهم، فاليكم أصغر سيدة أعمال خليجية.

حصلت بسمة سلطان على دكتوراه فخرية في علوم الاقتصاد، فحصلت على لقب أصغر سيدة أعمال خليجية وسفيرة السلام.

السيدة الكويتية التي دخلت عالم العقارات والأزياء، لا يمكن لمن يُشاهدها في المؤتمرات والمهرجانات النسائية الا أن يشاهد البسمة على وجهها، فعلى الرغم من فقدانها لوالدها في سن مبكرة الا أنها لم تفارق حلمه، فدرست بدايةً التسويق في جامعة الكويت من دون أن تبتعد عن شغفها الذي تحبه والمتمثل بتصميم الأزياء، لذا عملت على تنمية هذا الشغف وتطير هذه الموهبة من خلال الالتحاق بأكاديميات متخصصة في بيروت وعدد من دول العالم.

بعدما حازت شهادتها الجامعية، تدرجت بسمة في عالم الاعمال الى ان استلمت منصب مديرة شركة السلطان العقارية، لتؤسس الى جانبه عملها الخاص في عالم الموضة والأزياء، وتأكيداً على نجاحها في هذا المجال تم اختيارها عام 2017 كأفضل مصممة في "فاشن ويك" في اسبوع باريس للموضة".

والى جانب عالم الأعمال والأزياء، جاء العمل الاجتماعي ليشكل حلقة جديدة في مسار حياتها، فعملت على تأسيس جمعية البسمة للأعمال الخيرية التي طال عطاؤها كل الدول العربية. لذا اختارتها شركة الرواد العرب لتكون أصغر سيدة أعمال خليجية تجمع أقوى ثلاث مهن (العقارية، الخيرية، والأزياء). وتم تكريمها في القاهرة في العام 2016، كما كرّمها مجلس المرأة العربية وهي عضو فيه.

وعن تجربتها الشخصية كامرأة قيادية تقول بسمة لـ "أخبار الآن:" بكوني سيدة واجهت صعوبات في المجتمع الذكوري اذ أنه يرفض قيادة المراة لمؤسسات او تنظيمات، وخصوصاً لصغر سني في تلك المجالات، الا أنني تمكنت من الاجتهاد واثبات وجودي وتحقيق أهدافي بعد تعب وعمل مضني".

وترى بسمة أن "عمل المرأة تطور من خلال جرأتها في الدخول بكافة الاعمال ووصولها لمراكز متقدمة كوزيرة وسيدة دولة وسيدة قائدة. ويوما بعد يوم بدأ المجتمع بتقبل المراة في القيادة و تحققت الثقة بانجازاتها، وقراراتها".

أما عن تأثير مواقع التواصل الإجتماعي على قضايا المرأة فتؤكد بسمة أنه "انعكس بنشر ثقافة قضايا المرأة وكيفية قيادتها للاعمال وتخطيطها ورؤيتها المستقبلية". وأضافت "على الصعيد الشخصي، قربتني من الناس، حيث أصبح التعرف إلى أذواقهم أسهل، كما ساعدني هذا العالم على تعريفهم بشخصيتي الحقيقية وعرض كل جديد أقدمه".

وختمت بكلمة للمرأة بمناسبة يومها العالمي"أولاً أتمنى من الله ان يرحم والدتي التي تعلمت بفقدانها تحمل المسؤوليات تحت إشراف عمي الذي غمرني بحبه واهتمامه، وثانياً اتوجه الى المرأة بشكل عام بالقول: كوني أنتِ... ابحثي عن سعادتك فلن تأتِ هي إليك".

للمزيد:

في يوم المرأة: سيدة عربية انتفضت على اغتيالها وأصبحت "وزيرة"

إليكم أبرز 10 نساء عربيات رائدات في مجال العلوم