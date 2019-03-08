أمسية في دار الأوبرا المصرية احتفالا بيوم المرأة

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (خاص)

احتفالا باليوم العالمي للمرأة، نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أمسية ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري، واستضافت عددا من الشاعرات على المسرح الصغير.

كانت المرأة ولا تزال عبر السنين، تكافح لنصرة قضاياها، وفي الإحتفال باليوم العالمي لها، أبت دار الأوبرا المصرية ألا تفوت اليوم دون إطلاق العنان لإبداعهن بأمسية شعرية موسيقية ترصد إبداع المرأة ونشاطها الثقافي.

مبادرة نسائية شعرية بدأتها حبيبة صوت جنوب مصر بعاداته وتقاليده المتحفظة، لكن دار الأوبرا المصرية في أمسيتها الشعرية بمناسبة يوم المرأة العالمي كان صوت المرأة متربعا على أغلب مسارحها.

لأكثر من ساعتين عمر الأمسية الشعرية، جماهير من الرجال كانت حاضرة وبقوة تشجع وتسمع للشاعرات اللائي أنشدن أشكالا مختلفة من الشعر المصحوب بالموسيقى.

خلال الحفل أطلقت المشاركات عدد من القضايا التي تهم المجتمع بأبيات شعرية، تطرقت إلى الجوانب الإجتماعية والإقتصادية وغيرها.

يأمل المشاركون أن تحصد المرأة مكاسب بشكل مستمر، على الرغم من أنها حققت الكثير، فعام قادم وآمال أخرى تسعى السيدات إلى تحقيقها.

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