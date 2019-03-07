سبابيدرمان الجزائر... يقفزمن الشرفات ويراوغ في جمع التوقيعات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

استطاع المرشِح السابق لرئاسيات 2014، رشيد نكاز أن يجلب أنظار الجزائريين واهتمامَهم إليه في وقت قصير جدا وفق منطق السياسة، وحقّق شهرة كبيرة عَجز عنها كثير من الساسة، ليس بخطاباتٍ حماسية أو إنجازات كبيرة، وإنما بأسلوبه في التعامل مع الجماهير وكذلك المبادرات الغريبة التي يَقدِم عليها بين الفينة والأخرى ..

من هو رشيد نكاز؟

رجل أعمال وناشط سياسي وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية لسنة 2014، كان يحمل الجنسية الفرنسية ثم تخلى عنها .

ولد في 9 جانفي 1972، بفيلنوف سان جورج في فرنسا، لأبوين جزائريين استقرا في فرنسا،

ماهي قصته؟

نكسة رئاسيات 2014لم تدمّر عزيمة نكاز، خاصة وأنه خرج من السباق و هو يزعم أن السلطة "خطفت" الاستمارات التي جمعها من الناخبين لاستكمال ملفه قبل ساعات من إيداعه لدى المجلس الدستوري، وهي القصة التي أضفت بعض الفكاهة على المشهد الانتخابي الجزائري انذاك عاد نكاز ليتصدر المشهد الانتخابي

فخلال احتجاجات الجمعة 22 مارس بداء يلوح للمتظاهرين من شرفة مكتبه بالعاصمة لكن سرعان ما قفز اليهم من شرفته في مشهد وصفه الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بانه سبايدر مان الجزائر .

و في مقلب اخر ، لكنه هذه المرة لم يكن وحيدا.

فقد خرج على الصحفيين مرشح لم يره أحد من قبل، يدعى رشيد نكاز.

اتضحت تفاصيل المسرحية التي قام بها رشيد نكاز ، بعدما قام ببث مباشر على فيسبوك، وشرح في الفيديو كيف تمكن من "مراوغة السلطة" بالخطة "ب " كما اسماها

تابعونا غدا في حلقة جديدة عن قصة الاتصالات الهاتفية التي أمطر بها الجزائريون مستشفى جنيف اين يرقد الرئيس الجزائري .

اقرا: أوروبا تدعو لاحترام حرية التعبير في الجزائر



