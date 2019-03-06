أطفال لبنانيون يبدعون في صناعة البرمجيات

أخبار الآن | بيروت - لبنان (خاص)

أبهر أطفال لبنانيون الجمهور بإبداعاتهم في مجال التكنولوجيا، وذلك خلال برنامج تعليمي، حيث برزت مواهبهم في اختراع تطبيقات ذكية بأنفسهم.

بعد إنهائهم المراحل التأسيسية ضمن برنامج App development التابع لـ Geek Express ، تمكنوا من إنجاز تطبيقات تنوعت بين تعليمية وترفيهية وتثقيفية.

مواهبهم البارزة خولتهم المشاركة في مسابقات عالمية، بعد أن طوروا مهاراتهم التقنية، ويتحضر بعضهم لخوض منافسة على مستوى آسيا، ستقام في مدينة هونغ كونغ الصينية.

صناعة البرمجة تحول سلوك الأطفال المنخرط في عالم الإدمان على الإلكترونيات إلى الإنتاج، والخروج بأفكار جديدة وترجمتها في اختراع بدلا من هدر طاقاتهم.



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