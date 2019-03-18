ما الذي تخفيه شركة محمد عامر الشويكي في روسيا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

محمد عامر الشويكي رجل أعمل سوري برز اسمه .. وخاصة بعد اجراءات اتخذتها الولايات المتحدة ضد شبكة إيرانية روسية باعت ملايين براميل النفط إلى النظام السوري .. كما باعت مئات الملايين من الدولارات إلى حركة حماس وحزب الله اللبناني.

الشويكي يستخدم شركة شحن مقرها في روسيا معروفة باسم " غلوبال فيجن غروب"لشحن النفط الإيراني الى سوريا

ويعد الشويكي صلة وصل مع حزب الله اللبناني، بنقله الأموال الإيرانية إلى الوكلاء الإيرانيين في سوريا ولبنان لدعم منظمات مصنفة "إرهابية" لدى واشنطن، مثل "حزب الله" و"حركة حماس"نتابع مزيد من التفاصيل ..

محمد عامر الشويكي هو رجل الأعمالالسوري تمالتداول باسمهبعد اجراءات اتخذتها الولاياتالمتحدة ضد شبكةايرانية روسية باعتملايينبراميل النفط الى النظام في سورياو مئات الملايين من الدولارات بصورةغير مباشرة الىحركة حماس و حزب الله اللبناني

الشويكي يستخدم شركة مقرهاروسيا هي" غلوبال فيزن غروب" و هي شركةشحن نفط تتمعبرها عمليةشحن النفط الإيراني الى سوريا

الشويكي يعتبر الشويكي صلة وصل مع حزب الله اللبناني، بنقله الأموال الإيرانية إلى الوكلاء الإيرانيين في سوريا ولبنان لدعم المنظمات المصنفة "إرهابية" لدى واشنطن، مثل "حزب الله" و"حركة حماس"، وذلك عبر الشخص اللبناني التابع للحزب، محمد القصير، وهو مسؤول عن تسهيل نقل الأسلحة والدعم اللوجستي من سوريا إلى لبنان، وقد شملته العقوبات الأمريكية الأخيرة.

في إطار تعمقنا في هذاالملف حاولناالبحث عنمحمدعامر الشويكي لفهم علاقتهبهذه العمليةالمعقدةو علاقتهشركته. نادرة هي المعلوماتلكنماوجدناهقادنا الىطرحسلسلةعلاماتاستفهام نختصرها في هذاالتقرير الذي تابعه الصحافي في غرفةاخبار الآنعبيد اعبيد

وتهدف الحزمة من العقوبات الأمريكية التي طالت الشويكي وشركته وكيانات وأفراد آخرين، إلى معاقبة النظام السوري وعزله باعتباره المسؤول عن جرائم القتل والاعتقال لفئة كبيرة من الشعب السوري، بحسب بيان الخزانة.

كما تشمل العقوبات، شخصًا سوريًا، يدعى حاج عبد الناصر، والروسي أندريه دوجاييف، وهو الصديق المقرب من الشويكي، واللبناني محمد قاسم البزال، إلى جانب الإيرانيين رسول سجاد وحسين يعقوبي مياب

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