المرأة الجزائرية تقود التغير في الجزائر

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر - (جمال لعريبي)

لم تتخلف المرأة الجزائرية عن الصفوف الأولى في الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ أيام، بل خرجت للتعبير عن موقفها السياسي و الدفاع عن حقوق المراة .

شيماء واحدة من اللواتي خرجن في الاحتجاجات

سارة رابحي مواطنة: "خرجنا اليوم لنقول كلمتنا و نحارب الفساد المستشري في موسسات الدولة ... ارحلوا لسنا بحاجة اليكم ... الجزائر تحررت... من فضلكم ارحلوا"

اليوم ليس كسائر الايام بالنسبة لشيماء ورفيقاتها تستعد للخروج في مظاهرات تطالب فيها بتعزيز حقوق المرأة وإسكان صوتها شأنها شأن المحتجين الذين خرجو بالملايين مطالبين النظام بالرحيل

المرأة الجزائرية ومنذ بداية الاحتجاجات كانت بجنب الرجل للمشاركة بطريقة سلمية تعكس الوعي الكبير بضرورة إشراك المراة في جميع المجالات بعيدا عن نظام الكوطة

وتبقى جميلات الجزائر رمز النضال التي تلهم الكثير من نساء العالم



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