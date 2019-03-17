حماس تواصل اعتقالاتها للمتظاهرين الرافضين للأوضاع الإقتصادية

أخبار الآن | غزة - فلسطين - (خاص)

لازالت العناصر الأمنية التابعة لحماس تشن سلسلة اعتقالات واسعة على خلفية التظاهرات التي انطلقت منذ أيام في غزة، والرافضة للوضع للإقتصادي والمعيشي، وفَرْض حماس للضرائب الإضافية على السلع، إلى جانب البطالة المتفاقمة.

واعتدى رجال الأمن على عشرات الصحفيين واعتقلتهم في أعقاب التعبير عن رأيهم على منصات التواصل الاجتماعي، وطال الأمر المنظمات الحقوقية التي توثق قمع عناصر أمن حماس، للمتظاهرين بشكل سلمي.

استنكار واسع على المستوى الأممي حيث أدانت الأمم المتحدة قمع أمن حماس المتظاهرين، كما أدانت فصائل العمل الوطني في غزة التي اجتمعت لدراسة الأوضاع الميدانية الخطيرة التعامل العنيف مع الحراك، ودعت الفصائل حماس إلى تغليب لغة العقل في التعامل مع المتظاهرين المطالبين بحياة كريمة وعدم جر الحراك لمربع الانقسام الداخلي بعد اعتقال كوادر من فتح.

وتستمر التظاهرات التي تحمل شعار "بدنا نعيش" بالرغم من سطوة حماس عليه بإعلان الإضراب الشامل والمطالبات بحرية التعبير والنزول عند حقوق المواطنين المسلوبة.





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