أصحاب الهمم يشاركون في احتجاجات الجزائر مطالبين بالتغيير

أخبار الآن | العاصمة الجزائرية- الجزائر (جمال لعريبي)

لم تمنعه الإعاقة في الخروج للمطالبة بحقوقه كمواطن جزائري، بلال شاب من ذوي الهمم خرج اليوم بكرسيه المتحرك لاسماع صوته وصوت أقرانه الذين يعانون في صمت في ظل غياب سياسة تكفل حقهم كأفراد فاعلين في المجتمع.

الاهتمام بذوي الهمم أولوية يرى فيها بلال ضرورة توفير حياة افضل لهذه الفئة و تقديم تسهيلات يستطعون من خلالها اداء واجباتهم على أكمل وجه.

وفي انتظار إيجاد سياسة شاملة للتكفل بذوي الهمم، يحاول بلال إيصال صوته للاهتمام بهذه الفئة و كسر حاجز التهميش الذي يعانون منه.

المزيد: